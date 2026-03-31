По всей России ветераны СВО вместе с волонтёрами Народного фронта проводят для школьников киноуроки с обсуждением нравственных тем. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Ветераны СВО и Народный фронт проводят киноуроки для школьников по всей России.

«Для меня работа с подрастающем поколением имеет очень большое значение, потому что они –наше будущее. Сегодня крайне важно донести до них истинные идеалы. С помощью киноуроков можно повысить эмоциональную восприимчивость слушателей. Я благодарен Народному фронту за возможность быть частью этого проекта, говорить с детьми о действительно важных вещах и вносить свой вклад в их воспитание», – рассказал ветеран СВО Илья Лизунов.

Инициатива реализуется в разных регионах России и основана на показе короткометражных фильмов с последующим обсуждением их смыслов. Занятия направлены на разговор с подростками о таких понятиях, как ответственность, долг, доброта и патриотизм. В то же время проект важен и для самих ветеранов, которые получают возможность делиться опытом, возвращаться к общественной деятельности и выстраивать диалог с молодёжью.

Для ведущих таких встреч предусмотрено обучение по программе «Система этического воспитания «Киноуроки в школах России». После прохождения курса участники получают сертификаты, позволяющие регулярно проводить занятия в образовательных учреждениях.

В Астраханской области подобные уроки уже стали частью школьной практики. В них участвуют как ветераны, так и педагоги. Директор школы №45 Юлия Дёмина отметила, что такие встречи помогают формировать у детей нравственные ориентиры и чувство любви к стране.

В Тверской области проект реализуется не только в школах, но и в молодёжных клубах. Там обсуждают темы преемственности поколений, памяти и гражданского долга. По словам ветерана Дмитрия Шарапова, участие в проекте помогает им адаптироваться к мирной жизни.

Во Владимирской области один из уроков прошёл в Давыдовской школе. Школьникам показали фильм «Мамины сказки», после чего состоялась открытая беседа с участниками специальной военной операции. Для многих учеников эта тема оказалась близкой — у части ребят родственники находятся в зоне СВО.

Представители Народного фронта и военнослужащие подчеркнули, что живое общение с детьми играет важную роль в формировании понимания о службе и защите страны. Один из учеников рассказал, что подобные встречи помогают лучше осознать происходящее.

В Республике Крым проект также активно развивается: участники отмечают, что письма и обратная связь от школьников имеют большое значение для бойцов. В Народном фронте считают формат киноуроков эффективным инструментом воспитания, сочетающим просмотр фильмов и обсуждение ключевых жизненных ценностей. Работа в этом направлении будет продолжена и в других регионах России.

Ранее 27-я годовщина начала бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году стала поводом для памятных мероприятий в Москве. Активисты Народного фронта во главе с руководителем исполкома Михаилом Кузнецовым посетили Посольство Сербии и возложили цветы к монументу в знак памяти о жертвах тех событий.