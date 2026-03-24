Активисты Народного фронта во главе с руководителем исполкома Михаилом Кузнецовым пришли к Посольству Сербии в Москве в 27-ю годовщину начала бомбардировок Югославии силами НАТО. Они возложили цветы к монументу, почтив память мирных жителей, погибших в ходе атак альянса.

Кузнецов обратился к сербскому народу, назвав произошедшее в 1999 году уничтожением международного права. Он подчеркнул, что тогда был дан пример стойкости в защите интересов своей страны, и провел параллель с текущими событиями. По его словам, сегодня российские военные отстаивают суверенитет, чтобы будущие поколения могли самостоятельно определять свой путь.

«Символично, что Народный фронт и Посольство Сербии находятся по соседству. Мы действительно соседи, мы друзья, мы братья», — заявил Кузнецов, комментируя слова на монументе: «Мы обязательно простим, но никогда не забудем».





















Посол республики Момчило Бабич поблагодарил российских общественников за то, что они уже четвёртый год подряд разделяют с сербами эту скорбную дату. Он высоко оценил братское отношение к своей стране, отметив, что такая поддержка не будет забыта.

Участники церемонии напомнили о масштабе трагедии, развернувшейся 27 лет назад. Телеведущая Полина Цветкова указала на связь событий на Балканах с нынешней ситуацией, подчеркнув, что те же силы, которые разрушали Югославию, сегодня несут горе на российскую землю.

Боксёр Денис Лебедев, также присоединившийся к акции, акцентировал внимание на цинизме той операции, когда под ударами оказались школы, больницы и жилые кварталы. Он заявил, что повторения подобной катастрофы нельзя допустить, и выразил уверенность в действиях российских войск, направленных на защиту мирных людей.

Бомбардировки Югославии силами НАТО происходили с 24 марта по 10 июня 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН. Официальным поводом послужили обвинения в этнических чистках албанского населения в Косове, однако интервенция привела к гибели от 1,2 до 2,5 тысячи человек, включая мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры (мостов, заводов, телецентра в Белграде) и применению кассетных боеприпасов и обеднённого урана. Военная операция была остановлена после подписания Кумановского соглашения, которое привело к выводу югославских сил из Косова и установлению протектората ООН, а позже — к провозглашению независимости края, что до сих пор остаётся предметом острого геополитического противоречия.