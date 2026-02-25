Народный фронт доставил в Белгородскую область 50 мини-АЗС для работы пунктов обогрева

В Белгородской области продолжают работу стационарные пункты временного обогрева, созданные для поддержки жителей в случае отключений тепла и электричества из-за обстрелов ВСУ. Они развёрнуты на базе социальных учреждений, чтобы в случае масштабного блэкаута люди могли получить тепло, восстановить связь, зарядить телефоны и обратиться за помощью.

В настоящее время идёт дооснащение этих пунктов. Народный фронт доставил в регион 50 мобильных мини-автозаправочных станций для обеспечения топливом резервных источников электроснабжения. Мини-АЗС позволят обеспечить бесперебойную работу бензиновых и дизельных генераторов на базе пунктов обогрева даже при длительных отключениях.

«Стационарный пункт обогрева предназначен для приёма людей, которым необходимы обогрев, первая медицинская помощь и возможность подзарядить мобильные устройства. Здесь предусмотрены отдельные помещения для семей с детьми, чтобы все могли разместиться в комфортных условиях», — рассказал руководитель стационарного пункта обогрева Сергей Булгаков.

«Ситуация в Шебекинском округе остаётся сложной: регулярно нарушается работа энергоинфраструктуры, происходят отключения, особенно в жилом секторе. Поэтому создание и развитие пунктов обогрева сегодня крайне важно для жителей», — отметил председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа Алексей Лисютин.

Активисты движения из разных регионов уже собирали и доставляли в область генераторы, топливо, тёплую одежду, печки и пауэрбанки, необходимые жителям в периоды отключений электроэнергии.

Ранее в Мурманске начал работу второй круглосуточный пункт обогрева населения. Теперь в городе функционируют два таких объекта. Глава региона Андрей Чибис также рассказал о ходе восстановления электроснабжения. По его словам, завершается возведение двух временных опор линий электропередачи. Две основные металлические опоры уже доставлены на место, идёт их сборка. Ещё три опоры находятся в пути. Чибис выразил надежду, что подачу электроэнергии удастся восстановить в кратчайшие сроки.