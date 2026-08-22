Путин: Ветераны СВО смогут эффективно работать в парламенте, их опыт востребован

Президент России Владимир Путин заявил, что ветераны специальной военной операции смогут эффективно работать в парламенте страны. Об этом он сказал на съезде «Единой России».

Глава государства отметил, что среди кандидатов партии есть участники СВО, обладающие личным опытом и пониманием проблем фронтовиков и их семей.

«Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны», — подчеркнул Путин.

По его словам, этот опыт должен помочь ветеранам сосредоточиться на решении социальных и других вопросов, с которыми сталкиваются участники боевых действий и их близкие.

Ранее Путин заявил, что одна из главных задач партии — сделать всё необходимое для победы в специальной военной операции. Президент отметил, что в масштабной работе возможны ошибки, однако доверять ключевые решения, по его словам, следует политической силе, которая прошла через испытания и доказала свою эффективность конкретными делами.