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22 августа, 11:31

Путин: Ветераны СВО смогут эффективно работать в парламенте, их опыт востребован

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ветераны специальной военной операции смогут эффективно работать в парламенте страны. Об этом он сказал на съезде «Единой России».

Глава государства отметил, что среди кандидатов партии есть участники СВО, обладающие личным опытом и пониманием проблем фронтовиков и их семей.

«Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны», — подчеркнул Путин.

По его словам, этот опыт должен помочь ветеранам сосредоточиться на решении социальных и других вопросов, с которыми сталкиваются участники боевых действий и их близкие.

Путин завершил выступление на съезде ЕР словами «победа будет за нами»
Путин завершил выступление на съезде ЕР словами «победа будет за нами»

Ранее Путин заявил, что одна из главных задач партии — сделать всё необходимое для победы в специальной военной операции. Президент отметил, что в масштабной работе возможны ошибки, однако доверять ключевые решения, по его словам, следует политической силе, которая прошла через испытания и доказала свою эффективность конкретными делами.

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Александра Мышляева
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