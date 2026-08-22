Президент России Владимир Путин завершил своё выступление на втором этапе съезда партии «Единая Россия» на высокой ноте. Глава государства адресовал участникам мероприятия напутственные слова, акцентировав внимание на необходимости единства и решимости в достижении поставленных целей.

Путин завершил выступление на съезде ЕР словами «победа будет за нами». Видео © Life.ru

«Сегодня на важнейшем предвыборном съезде хотел бы поддержать вас, пожелать вам успехов на выборах. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы. Будем идти только вперёд, служить России. Победа будет за нами», — заявил лидер страны.

Этим эмоциональным призывом российский лидер подчеркнул стратегическую важность предстоящей парламентской кампании, определив тональность работы партии на ближайший период. Заявление президента стало финальным аккордом в официальной части съезда, где обсуждалась обновленная народная программа, с которой организация планирует выйти к избирателям.

Напомним, в Москве стартовал второй этап XXIII съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки стало принятие Народной программы, составленной с учётом пожеланий граждан. Этот документ станет основой предвыборной кампании партии на выборах в Госдуму девятого созыва и рассчитан на период до 2031 года.