Путин: Россия продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на вызовы

В ходе выступления на съезде партии «Единая Россия» президент Владимир Путин подчеркнул, что, невзирая на внешние вызовы, наша страна продолжает поступательное развитие. Глава государства отметил реализацию ключевых инициатив, направленных на укрепление экономического потенциала, совершенствование социальной инфраструктуры, повышение эффективности госуправления и усиление оборонного комплекса.

«Страна, несмотря на все трудности, развивается, запускает и реализует масштабные проекты для повышения качества государственного управления и обороноспособности, роста экономики и развития социальной сферы», — сказал президент.

Напомним, в Москве стартовал второй этап XXIII съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки стало принятие Народной программы, составленной с учётом пожеланий граждан. Этот документ станет основой предвыборной кампании партии на выборах в Госдуму девятого созыва и рассчитан на период до 2031 года.