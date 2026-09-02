«На 22% ниже?»: Путин удивился доступности жилья на Дальнем Востоке

Средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке оказалась на 22% ниже, чем в целом по стране, и этот показатель удивил Владимира Путина. Цифры президенту привёл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время презентации итогов развития региона.

Глава государства обратил внимание на данные в презентации, где значилось, что в Дальневосточном федеральном округе «квадрат» стоит заметно меньше, чем в среднем по России.

«Извините, пожалуйста, на 22% ниже? Зарплата всё время была выше», — сказал президент.

Чекунков назвал это предметом гордости для региона. По его словам, в 2024 году средняя стоимость метра на Дальнем Востоке впервые в истории опустилась ниже общероссийской.

Министр напомнил, что раньше высокие цены были одной из причин оттока населения: люди продавали более дорогое жильё, например во Владивостоке, а взамен покупали более дешёвое в Подмосковье или Краснодарском крае. Теперь квартиры стали доступнее, потому что их строят больше — с 2020 года объёмы выросли втрое.

Как ранее сообщал Life.ru, цены на жильё в стране в 2026 году могут подняться в среднем на 8–15%. Такой прогноз дала риелтор Юлия Юсова, уточнив, что рост будет неравномерным. В Москве, Петербурге и городах-миллионниках подорожание может оказаться выше среднего, а в небольших городах цены способны застыть на месте.