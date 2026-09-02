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Регион
Опубликовано 2 сентября, 16:09

В Госдуму внесут законопроект о едином режиме для Дальнего Востока и Арктики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Законопроект о создании единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики внесут в Государственную думу в осеннюю сессию. Об этом глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту России Владимиру Путину на совещании по развитию региона в рамках Восточного экономического форума.

По словам министра, единая территория опережающего развития (ТОР) будет распространяться на территории, которые занимают более 50% площади России.

Чекунков отметил, что параметры законопроекта тщательно прорабатывались совместно с Минфином и другими ведомствами. При подготовке документа учитывались последствия для экономического роста и бюджетной системы.

«Единая ТОР будет действовать на территории, которая составляет более 50% от площади России. Поэтому мы особо тщательно отрабатывали все параметры законопроекта с министерством финансов, считали эффекты каждого решения: и на рост экономики, и на бюджетную систему», — сообщил глава Минвостокразвития.

По его словам, основные параметры документа уже согласованы и находятся на финальной стадии подготовки.

Чекунков заявил, что после формирования нового состава Госдумы законопроект будет готов к внесению. Планируется, что единый режим для Дальнего Востока и Арктики начнёт действовать с 1 января 2027 года.

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Ранее Владимир Путин заявил, что России важно не просто удержать обширные территории Дальнего Востока и Арктики, но и активно их развивать. Глава государства напомнил, что задача изначально ставилась именно так. Речь всегда шла о том, чтобы обеспечить рост макрорегиона и остановить отток населения. Путин подчеркнул, что эти огромные пространства необходимо не только сохранить за Россией, но и укреплять. По его словам, Дальний Восток должен стать надёжным перспективным инструментом развития всей страны.

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Наталья Демьянова
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