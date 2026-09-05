От вампиров и недугов: Врач раскрыла полезные и вредные свойства чеснока

Чеснок обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы, но не способен заменить полноценное лечение при серьёзных заболеваниях, рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог Татьяна Залетова. Среди полезных свойств овоща она выделила способность немного снижать систолическое давление у людей с умеренной гипертонией.

Кроме того, регулярное употребление чеснока снижает уровень «плохого» холестерина на 8–10% от исходного уровня. Что касается антимикробного действия, то в лабораторных условиях он подавляет бактерии, грибки и вирусы, но в организме человека такие концентрации не достигаются, поэтому называть чеснок лекарством от простуды нельзя.

Среди вредных свойств выделяют риск раздражения кожи и даже химических ожогов при местном применении в виде кашицы. Также чеснок стоит ограничивать пациентам с проблемами с ЖКТ, так как овощ стимулирует выработку желудочного сока и может расслаблять нижний пищеводный сфинктер, провоцируя изжогу и заброс кислоты в пищевод, заключила собеседница «Москвы 24».

Ранее диетолог рассказала, при каких недугах полезен чеснок. Этот овощ обладает множеством полезных свойств, включая уникальные эфирные масла, которые отпугивают вирусы.