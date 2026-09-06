Время, доза, сочетание: 7 препаратов, которые все принимают неправильно

Лекарственные средства необходимо принимать строго по инструкции, однако многие пациенты регулярно допускают ошибки, нарушая время приёма, сочетая несовместимое или завышая дозировки, рассказала провизор Елена Афанасьева. Она назвала семь групп медикаментов, которые чаще всего применяют неправильно.

Среди самых распространённых ошибок — неправильный приём энтеросорбентов, которые могут вызывать гиповитаминозы и снижать эффективность других лекарств, если не соблюдать интервал в 1–2 часа между приёмами. Антацидные препараты от изжоги также требуют строгого временного режима и не должны применяться без консультации врача дольше двух недель.

Кроме того, ферментные препараты для улучшения пищеварения при одновременном применении могут снижать всасывание фолиевой кислоты и железа. Многие пациенты злоупотребляют слабительными средствами, принимая их без назначения врача. Не менее опасны и нестероидные противовоспалительные средства, которые россияне часто пьют при любой боли, завышая дозы.

Отдельного внимания требуют сосудосуживающие препараты для местного применения, использование которых свыше семи дней приводит к ослаблению эффекта и развитию медикаментозного ринита. Наконец, глюкокортикостероиды для местного применения часто назначают себе самостоятельно, хотя иногда достаточно просто устранить провоцирующие факторы, отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Важно помнить, что самостоятельная отмена лекарств при первых признаках улучшения может привести к опасным последствиям. По словам врача, организм часто начинает лучше справляться с симптомами, но причина болезни остаётся.