Наркоз без мифов: Life.ru выяснил, как анестезиолог держит руку на пульсе вашего организма

Некоторые пациенты боятся не проснуться после наркоза, другие — прийти в сознание во время операции, потерять память или столкнуться с опасными осложнениями. Однако качество анестезии влияет не только на отсутствие боли: от работы анестезиолога во многом зависят условия проведения операции, состояние пациента после вмешательства и скорость восстановления. Как проходит общая анестезия и какие опасения имеют под собой основания, рассказал Life.ru анестезиолог-реаниматолог Клиники Екатерининская Максим Приходько.

Наркоз — это обычный глубокий сон?

Состояние при общей анестезии иногда сравнивают с искусственной комой. Человек находится без сознания и не ощущает происходящего, однако его организм не остаётся без контроля. Во время всей операции анестезиолог следит за дыханием, сердцебиением, артериальным давлением, электрокардиограммой, составом вдыхаемых и выдыхаемых газов и другими показателями. В зависимости от состояния пациента врач корректирует дозы препаратов и параметры вентиляции лёгких.

Дополнительно может применяться специальное оборудование. BIS-монитор помогает оценивать глубину гипнотического компонента анестезии, а TOF-монитор — степень нервно-мышечного блока.

Поэтому задача анестезиолога не сводится к тому, чтобы «усыпить» пациента. Он непрерывно наблюдает за работой организма и поддерживает необходимую глубину анестезии на каждом этапе операции. Максим Приходько Анестезиолог-реаниматолог Клиники Екатерининская

Можно ли проснуться во время операции и не суметь пошевелиться?

Этот страх связан с действием миорелаксантов — препаратов, временно расслабляющих скелетную мускулатуру. Они воздействуют в том числе на межрёберные мышцы и диафрагму, поэтому человек не может самостоятельно дышать. На время действия таких препаратов дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Эксперт рассказал, что в прошлом пациенты действительно описывали состояние, при котором действие гипнотического препарата уже заканчивалось, а миорелаксант продолжал работать. Человек приходил в сознание, но не мог сделать вдох. В такой ситуации анестезиолог снова вводил гипнотический препарат и продолжал вентиляцию до окончания действия миорелаксанта.

Сегодня контролировать состояние пациента позволяют BIS- и TOF-мониторы. Первый помогает следить за глубиной анестезии, второй — за тем, насколько сохраняется действие миорелаксантов. Если гипнотический эффект ослабевает, врач корректирует дозу препарата. Именно постоянный мониторинг позволяет анестезиологу сопровождать пациента от введения в наркоз до пробуждения, а не просто ждать, когда действие лекарств закончится.

Зачем отключать мышцы и поддерживать дыхание

Миорелаксанты нужны не только для интубации. Расслабление мышц создаёт необходимые условия для работы хирурга: помогает лучше видеть операционное поле и в некоторых случаях выполнить вмешательство через меньший разрез. Меньший объём хирургической травмы может способствовать более быстрому заживлению и восстановлению. Таким образом, качественная анестезия помогает не только избавить пациента от боли, но и провести операцию в более подходящих для хирурга условиях.

«Интубация и вентиляция лёгких требуются не при каждом вмешательстве. Например, при медикаментозном сне или глубокой седации пациент чаще всего продолжает дышать самостоятельно. Метод анестезии выбирают с учётом характера и продолжительности процедуры», — отмечает специалист.

Правда ли, что наркоз сокращает жизнь и ухудшает память?

Анестезиологи отвечают на миф о сокращении жизни профессиональной шуткой: наркоз якобы сокращает жизнь пациента и увеличивает её у анестезиолога.

«Смысл наркоза заключается в том, чтобы защитить пациента от хирургической травмы. Наша задача — защитить его организм и мозг», — объясняет врач.

Риски зависят не только от препаратов. Большое значение имеют продолжительность и объём операции, состояние организма, наличие хронических заболеваний и качество подготовки к вмешательству. В первые дни после операции могут наблюдаться сонливость и небольшие когнитивные изменения. По словам анестезиолога, они обычно носят кратковременный характер. Их появление может быть связано не только с действием препаратов, но и с продолжительностью операции и хирургической травмой.

Какие риски существуют на самом деле

Одним из серьёзных осложнений является аспирация — попадание содержимого желудка в дыхательные пути. Именно для снижения этого риска пациенту необходимо соблюдать выданные врачом рекомендации по приёму пищи и жидкости перед операцией.

Как и на другие лекарства, на препараты, применяемые во время анестезии, возможна аллергическая реакция. При этом её причиной может быть не только сам анестетик, но и другие средства, вводимые во время операции, например миорелаксанты или антибиотики. Поэтому перед вмешательством врач выясняет, были ли у пациента аллергия и необычные реакции во время предыдущих наркозов.





К редким осложнениям относится злокачественная гипертермия. Анестезиолог следит за признаками этого состояния и при необходимости начинает коррекцию. При продолжительных операциях также возможны онемение и повреждение нервов из-за длительного нахождения тела в одном положении. Чтобы снизить риски, пациента правильно укладывают, используют противопролежневые матрасы, согревают и постоянно контролируют его состояние.

Что зависит от самого пациента

Перед операцией необходимо рассказать анестезиологу обо всех хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах, аллергии и предыдущем опыте наркоза. Нельзя скрывать осложнения, которые возникали во время прошлых вмешательств. Также важно соблюдать рекомендации врачей. Некоторые препараты, влияющие на свёртываемость крови, может потребоваться заранее отменить или временно заменить. Делать это самостоятельно нельзя.

Имеет значение и эмоциональное состояние. Пациенту важно понимать, какое вмешательство ему предстоит и чего ожидать после него. При сильном волнении врач может использовать дополнительную седацию.

После операции одним из ключевых условий восстановления становится ранняя активизация. Если состояние позволяет, пациенту рекомендуют сначала сесть, затем встать и сделать несколько шагов. Первый подъём лучше выполнять рядом с медицинским работником, поскольку может закружиться голова.

Подведём итоги

Качественная анестезия включает не только введение препаратов, но и постоянный контроль дыхания, сердцебиения, глубины наркоза и степени расслабления мышц.

Основные риски зависят от нескольких факторов: состояния пациента и его хронических заболеваний;

объёма и продолжительности операции;

полноты предоперационного обследования;

соблюдения рекомендаций по питанию и лекарствам;

информации о предыдущих наркозах и аллергических реакциях;

качества наблюдения во время операции;

ранней и безопасной активизации после вмешательства.

Задача анестезиолога — защитить организм от хирургической травмы, создать условия для проведения операции и помочь пациенту безопасно пройти путь от введения в наркоз до восстановления.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ планирует обязать врачей проводить все потенциально болезненные процедуры с анестезией. Вступление документа в силу запланировано на 1 октября. Главное новшество — прямой запрет на вмешательства без предварительного обезболивания.