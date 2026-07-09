Минздрав РФ обяжет стоматологов применять анестезию при боли с 1 октября

Минздрав РФ планирует обязать врачей проводить все потенциально болезненные процедуры с анестезией. Проект соответствующего приказа размещён на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Вступление документа в силу запланировано на 1 октября. Главное новшество — прямой запрет на вмешательства без предварительного обезболивания.

Если у пациента есть медицинские показания, помощь окажут с применением анестезиологического пособия. Речь идёт в том числе о седации или полноценном наркозе по профилю «анестезиология и реаниматология».

Меняются и требования к оснащению клиник. В кабинетах, отделениях и лабораториях обязательно должны появиться автоматические наружные дефибрилляторы. Также персонал обязали иметь укладки для профилактики парентеральных инфекций и наборы средств на случай анафилактического шока у посетителя.

Проект приказа корректирует штатное расписание. Норматив сохраняется на уровне пяти специалистов на 10 тысяч взрослых, однако в перечень должностей добавляют стоматологического фельдшера. Доврачебную первичную помощь смогут оказывать не только зубные врачи, но и гигиенисты с зубными техниками. После снятия острой боли эти работники обязаны направить человека в профильную организацию.

Документ предполагает, что специализированную помощь (кроме высокотехнологичной) будут оказывать в дневном стационаре. Отдельно прописан порядок действий при подозрении на онкологию: в такой ситуации пациента сразу направят на консультацию к онкологу.