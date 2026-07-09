«Карательная» стоматология без анестезии грозит инфарктами и обмороками

Минздрав РФ с 1 октября хочет обязать врачей проводить все потенциально болезненные процедуры с анестезией. Главное новшество — прямой запрет на вмешательства без предварительного обезболивания. О том, чем грозит лечение зубов без анестезии, Life.ru рассказал невролог Александр Комаров.

Врач напомнил, что раньше, когда проводниковой анестезии ещё не существовало, зубы удаляли и лечили либо вообще без обезболивания, либо с применением общего наркоза. Сейчас, благодаря развитию медицинских технологий, активно применяют проводниковую анестезию или ингаляционный наркоз. Комаров выступает за обязательное использование обезболивания в стоматологии, но призывает к дифференцированному подходу.

Анестезия в стоматологии должна быть обязательно. Почему? Болевой синдром вызывает у пациентов любого возраста (особенно у детей и пожилых) сильный страх и негативные эмоции. Из-за этого люди отказываются от посещения врача, что ведёт к запущенности полости рта, прогрессированию кариеса, пульпитов и возникновению хронических очагов инфекции. А это, в свою очередь, чревато тяжёлыми осложнениями со стороны внутренних органов. Лечить эти состояния без анестезии крайне сложно: интенсивный болевой синдром пугает пациентов, и они начинают вырываться или паниковать. Александр Комаров Невролог

Поэтому санация полости рта должна проводиться с качественным обезболиванием, а также с акцентом на профилактику. Однако врач считает, что требуется дифференцированный подход — либо проводниковая, либо общая анестезия.

Проводниковая анестезия: противопоказания

У проводниковой анестезии есть ограничения: при некоторых сопутствующих заболеваниях и состояниях она не всегда даёт полноценный эффект обезболивания. Плюс пациент остаётся в контакте с врачом. Многое зависит от личности стоматолога: один может поговорить, отвлечь и успокоить, а другой своей манерой поведения лишь усилит тревогу пациента в кресле.

Кроме того, примерно у 5–6% пациентов есть аллергия на местные анестетики (новокаин, мепивакаин, современные артикаиновые препараты), которая может вызвать анафилактический шок. Поэтому стоматологи обязаны быть готовы к оказанию неотложной помощи, чтобы избежать летального исхода. Так что утверждение, будто проводниковая анестезия показана поголовно всем, в корне неверно. Александр Комаров Невролог

Общая анестезия: ограничения

Второй вариант — общая анестезия (ингаляционная или внутривенная). Она требует полноценной операционной и обязательного присутствия анестезиолога-реаниматолога, который вводит пациента в кратковременный наркоз (от 30 минут до полутора часов). Чаще всего этот метод применяется в детской практике, чтобы ребёнок не мешал стоматологу, не дергался и не боялся. Ингаляционный наркоз считается более перспективной технологией обезболивания, но для его применения клиникам необходимо серьёзное погружение в вопросы безопасности, наличие специального штата и оборудования, что делает процедуру ещё более дорогой.

Вопрос остаётся дискуссионным. Однако я, как невролог и специалист по организации здравоохранения, однозначно за обезболивание в стоматологии, но при строгом государственном контроле качества — через аккредитацию, лицензирование, проверки и неукоснительное соблюдение клинических протоколов. Александр Комаров Невролог

Что может случиться без анестезии во время лечения зубов

По словам Комарова, от болевого шока во время лечения возможны потеря сознания, резкий подъём артериального давления, развитие острой сердечно-сосудистой недостаточности, тахиаритмии, гипертонического криза, а у пациентов с ишемической болезнью сердца — даже спровоцировать приступ стенокардии или инфаркт. Поэтому адекватное обезболивание — это ещё и вопрос безопасности жизненно важных функций организма.