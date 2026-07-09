Россиян накрыла «эпидемия» обмороков из-за отказа от отпусков

Россию накрыла «эпидемия» обмороков — врачи бьют тревогу из-за рекордного всплеска обращений от трудоголиков. Как рассказал Life.ru невролог Рустем Гайфутдинов, причина потери сознания — хроническое переутомление и тотальный отказ от летних отпусков.

По словам врача, переутомление и стресс — одни из ключевых факторов обморока, но важно понимать, что обмороки делятся на две большие группы и подход к ним принципиально разный.

Нейрогенные (вазовагальные) обмороки — около 60% случаев

Это самый частый тип. Из-за стресса, духоты или резкой смены положения (например, при вставании) сосуды нижней части тела расширяются, кровь отливает от головы, а сосуды не успевают сузиться, чтобы вернуть кровоток. Мозг на мгновение остаётся без кислорода — и человек падает, объясняет Гайфутдинов. И именно таких обмороков действительно стало больше в последнее время.

Причина простая — люди перестали ходить в отпуска, а если и ходят, то не отдыхают. Многие ищут себе вторую, третью работу, подработку и также занимаются семьёй. Организм просто не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание посреди дня. В последние месяцы это очень частая история, это и вправду волна, как эпидемия. Рустем Гайфутдинов Невролог

Кто предрасположен к обморокам

К таким обморокам предрасположены люди с так называемой вагонической конституцией (слабым тонусом симпатической нервной системы). Именно здесь переутомление играет решающую роль. Когда человек мало спит, работает на износ и копит стресс, его нервная система истощается. У кого-то это выливается в мигрени, у кого-то — в эмоциональные срывы, а у кого-то — именно в такие «психосоматические» обмороки из-за сбоя в работе сосудов, говорит врач.

Он предупреждает: эти обмороки не безобидны. Около 10% из них в течение года могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода.

Рекомендации

Если обмороки случаются на фоне переутомления, в душных помещениях или при резком вставании и человек быстро приходит в себя, это, скорее всего, нейрогенный вариант. Таким пациентам помогают тонизирующие средства (женьшень, лимонник, кофеин по утрам), контрастный душ и нормализация режима сна, заключил Гайфутдинов.