Антибиотики, гормоны и не только: какие лекарства нельзя бросать раньше срока

Самостоятельная отмена лекарств при первых признаках улучшения самочувствия может привести к возврату симптомов или переходу заболевания в более сложную форму, предупредила врач-терапевт Светлана Бурнацкая. По её словам, организм часто просто начинает лучше справляться с симптомами, но причина болезни остаётся.

Особенно важно полностью соблюдать назначенную схему при лечении инфекций. Преждевременная отмена антибиотиков может привести к выживанию части бактерий и развитию устойчивости к препарату. Не все лекарства можно резко отменять даже при хорошем самочувствии.

«Важно понимать разницу между привыканием и устойчивостью к препарату. Привыкание — это когда организм адаптируется к лекарству. А устойчивость, или резистентность, — это когда болезнь перестаёт реагировать на лечение», — говорит врач.

Особого внимания требуют гормональные средства, лекарства для нервной системы и сердечно-сосудистые препараты — организму нужно время для перестройки. Если пациенту кажется, что препарат больше не нужен, необходимо связаться с врачом и обсудить ситуацию.

«Иногда курс действительно можно сократить или изменить, но это должен оценивать специалист», — отметила медик в беседе с «Газетой.ru».

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