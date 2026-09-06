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Опубликовано 6 сентября, 11:19

Нужно 3–5 лет: Онколог оценил потенциал российских вакцин от рака

Онколог Черемушкин: Новые вакцины от рака можно будет оценить через 3–5 лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин призвал не делать преждевременных выводов о новых вакцинах против рака. По его словам, речь идёт о препаратах, которые только проходят клинические испытания.

«Давайте спокойно подождём, пока закончится набор больных, их лечение, контрольное время оценки эффекта. Это минимум 3–5 лет», — отметил собеседник «Царьграда».

Он добавил, что во время исследований некоторые пациенты действительно чувствовали эффект. Однако лучшее лекарство против опухоли — это собственный иммунитет человека. Воздействие иммунной системы на опухоль даёт высокий, хотя и не стопроцентный результат.

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Борис Эльфанд
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