Нужно 3–5 лет: Онколог оценил потенциал российских вакцин от рака

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин призвал не делать преждевременных выводов о новых вакцинах против рака. По его словам, речь идёт о препаратах, которые только проходят клинические испытания.

«Давайте спокойно подождём, пока закончится набор больных, их лечение, контрольное время оценки эффекта. Это минимум 3–5 лет», — отметил собеседник «Царьграда».

Он добавил, что во время исследований некоторые пациенты действительно чувствовали эффект. Однако лучшее лекарство против опухоли — это собственный иммунитет человека. Воздействие иммунной системы на опухоль даёт высокий, хотя и не стопроцентный результат.

Ранее в России провели испытания отечественного препарата против рака кожи. Первый доброволец уже получил терапию, его состояние специалисты оценивают как нормальное.