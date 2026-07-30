Дело за иммунитетом: Гинцбург рассказал о состоянии первого привитого от меланомы

Состояние первого добровольца, которому ввели отечественный препарат против рака кожи, оценивается как нормальное. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам академика РАН, специалисты института Герцена подтвердили положительную динамику. В настоящий момент пациент продолжает курс терапии.

Впереди добровольца ждут ещё две вакцинации. Лекарство для процедур изготавливается на мощностях центра Гамалеи, а вводится непосредственно в медучреждении имени Герцена.

Учёный также оценил иммунологический ответ организма. Он охарактеризовал реакции как весьма позитивные: В теле вырабатываются все необходимые активные соединения. Это позволяет собственной защитной системе бороться с новообразованием и метастазами.

Первую инъекцию персонализированного средства от меланомы сделали в апреле. Разработка препарата «НЕООНКОВАК» велась совместно усилиями НМИЦ радиологии и НИЦЭМ имени Гамалеи.

Наука делает большие шаги в борьбе с раком: по словам руководителя одного из онкоцентров, за 10–15 лет многие виды онкологии перешли из разряда смертельных в категорию контролируемых или излечимых. В России доля пациентов с ремиссией более пяти лет выросла с 52,9% в 2015 году до 60,1% в 2024-м, а одногодичная летальность снизилась до 16,7%. Медицина переориентировалась на персонализированный подход: применяются таргетная терапия, иммунопрепараты, мРНК-вакцины и онколитические вирусы. В стране запущена своя вакцинная платформа, построено 18 онкоцентров, вдвое увеличены объёмы терапии.