В РФ начнут лечить рак с помощью биоконтейнеров — они в десять раз эффективнее обычной «химии»

Российские биохимики представили инновационный подход к лечению онкологических заболеваний, который может кардинально повысить результативность противоопухолевой терапии. Метод основан на использовании наноконтейнеров, способных быстро высвобождать лекарство непосредственно в зоне поражения, что кратно увеличивает его воздействие.

Академик РАН Сергей Деев, выступая на Всероссийской конференции в Новосибирске, сообщил о разработке принципиально новой платформы для транспортировки химиопрепаратов. В экспериментах на модели меланомы эффективность новинки оказалась в десять раз выше, чем у стандартной химиотерапии.

В докладе Деева сообщается о разработке принципиально нового подхода к доставке лекарств с использованием наноконтейнеров, содержащих химиопрепарат, которые быстро и полностью разрушаются в кровотоке.

«Эффективность подхода, продемонстрированная in vivo на модели ранних метастазов меланомы в лёгких, на порядок превосходит эффективность традиционной химиотерапии», — говорится в докладе Деева.

Ключевым элементом технологии стали металлорганические каркасы — структуры, за открытие которых в 2025 году присудили Нобелевскую премию. Российские исследователи выяснили, что такие соединения легко разрушаются под действием фосфат-ионов, содержащихся в крови человека. Это свойство позволяет наноконтейнерам распадаться в течение 30–60 минут, высвобождая доксорубицин прямо у стенок кровеносных сосудов, питающих опухоль.

«За счёт фосфат-ионов происходит быстрый распад, и примерно в течение получаса-часа высвобождается большое количество доксорубицина, который проникает в раковые клетки, находящиеся близко к этим кровяным сосудам. Эффективность в десять раз выросла», — уточнил он.

Препарат, ранее известный своей низкой растворимостью в воде и токсичностью для здоровых тканей, теперь адресно доставляется к злокачественным клеткам. Учёные отмечают, что технология может быть адаптирована и для других видов онкологии. Дальнейшие клинические испытания позволят подтвердить безопасность метода для пациентов.

Ранее научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что около 20 пациентов с меланомой смогут получить персональные противораковые вакцины в течение полутора-трёх месяцев, причём генетические данные первых 10 человек уже обработаны и синтез проведён. Первый препарат был введён 1 апреля 60-летнему мужчине из Курской области, и теперь вакцины ожидают ещё порядка 20 пациентов.