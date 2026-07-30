Стало известно, когда будет готова онковакцина для пациентов с меланомой

Примерно 20 пациентов с меланомой смогут получить персональные вакцины против рака через 1,5–2 месяца, максимум — через три. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Первую такую вакцину ещё 1 апреля получил 60-летний мужчина из Курской области с раком кожи. Сейчас препарата ждут около 20 человек.

«Надеюсь, в течение полутора-двух месяцев, максимум трёх, они должны получить этот препарат», — сказал Гинцбург, добавив, что генетические данные первых 10 пациентов центр уже обрабатывает — синтез проведён.

Ранее Россия заявила, что готова прямо сейчас запустить производство новой вакцины от Эболы. Речь идёт о том штамме вируса, из-за которого в нескольких африканских странах началась эпидемия. Российские специалисты уже ездили в Африку, быстро провели все нужные исследования на месте и разработали тесты, которые точно определяют этот вид вируса. Теперь есть всё, чтобы сразу начать выпускать вакцину в больших объёмах.