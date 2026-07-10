Лавров: Россия готова выпускать вакцину от нового штамма Эболы серийно

Российская сторона подтвердила готовность к оперативному запуску серийного производства вакцины против нового варианта вируса Эбола, который спровоцировал эпидемическую вспышку в ряде стран Африканского континента. Соответствующее заявление прозвучало от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ходе брифинга, прошедшего после переговоров с его бурундийским коллегой Эдуаром Бизиманой.

Как уточнил Лавров, отечественные специалисты уже выезжали в регион и в сжатые сроки провели все необходимые полевые исследования. Итогом этой работы стал подбор эффективных тест-систем, позволяющих точно идентифицировать данный вирусный штамм.

Глава МИД подчеркнул, что наработанная база даёт возможность незамедлительно перейти к масштабному выпуску препарата, адаптированного под новый возбудитель.