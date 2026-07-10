В Демократической Республике Конго число умерших от лихорадки Эбола выросло до 625 человек. По данным Министерства связи и средств массовой информации страны, всего в республике подтверждено 1 792 случая заражения.

Ситуация с распространением инфекции остаётся под контролем медицинских служб сразу в трёх провинциях — Итури, Северном Киву и Южном Киву. В этих регионах заболевание затронуло 37 санитарных зон: 25 расположены в Итури, 11 — в Северном Киву и одна — в Южном Киву. 764 пациента находятся в изоляции или проходят лечение. Выздороветь после заражения смогли 295 человек. Специалисты продолжают отслеживать людей, контактировавших с заболевшими: сейчас под наблюдением находятся 78,6% таких контактов.

За последнее время в Итури и Северном Киву зарегистрировали ещё 10 случаев выздоровления. Одновременно продолжается расследование двух случаев заражения, выявленных в городе Кисангани в провинции Чопо.

Ранее Life.ru писал, что в России за первую половину июня могли зарегистрировать около 820 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Основная причина летних больничных — инфекции, однако кондиционеры могут помочь им пробить защиту организма. Техника сушит воздух и слизистые, которые служат естественным барьером от вирусов и бактерий. Если долго сидеть под холодным потоком, организм локально переохлаждается — при сниженном иммунитете это становится толчком к болезни.