Россиянкам порекомендовали проверяться на ВПЧ раз в пять лет

Женщинам с 21 года стоит проверяться на вирус папилломы человека раз в пять лет, причём сделать это можно бесплатно при диспансеризации репродуктивного здоровья. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

«Женщинам 21-49 лет рекомендуется раз в пять лет сдавать анализ на вирус папилломы человека», — сообщил он.

По его словам, проверить репродуктивное здоровье россияне могут каждый год. Для женщин от 18 до 49 лет всё начинается с визита к акушеру-гинекологу: врач проводит осмотр и берёт нужные анализы.

Баланин добавил, что если на этом этапе специалист заметит какие-то отклонения, пациентку направят на дальнейшее обследование. Там могут назначить ПЦР-анализы для женщин 30-49 лет, УЗИ и ещё один приём у гинеколога.

ВПЧ объединяет около 200 известных вирусов. Чаще всего они безопасны, но отдельные из них повышают вероятность онкологии и способны спровоцировать рак шейки матки.

Ранее сообщалось, что в 2026 году перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС расширили. С сентября пройти МРТ можно без направления врача — на процедуру разрешили записываться самостоятельно. Среди новых доступных по ОМС услуг также анализ на ВПЧ и ЭКО.