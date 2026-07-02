Инфаркт в 30: В ГД разрешили молодым брать выходной для проверки сердца по диспансеризации

В России сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют. Инфаркты и инсульты в 30–35 лет уже не редкость, а новые маркеры диспансеризации, которые появились, как раз нацелены на раннее выявление этих рисков. Однако остаётся вопрос: как убедить молодых людей, чувствующих себя здоровыми, пройти обследование? Об этом в беседе с Life.ru рассказали депутаты Госдумы Алексей Леонов и Юлия Дрожжина.

«Сердечно-сосудистые проблемы в России молодеют: инфаркты и инсульты в 30–35 лет — не такая уж и редкость. Новые маркеры в диспансеризации как раз призваны поймать эти риски на ранней стадии», — отметил Леонов.

Однако заставить людей идти к врачу нельзя, считает он. Нужно объяснять, зачем это нужно, и подключать к просвещению работодателей.

«Многие молодые люди уверены, что проблемы со здоровьем их не коснутся, пока ничего не болит. Но именно диспансеризация позволяет выявить факторы риска ещё до появления первых симптомов», — добавила депутат Дрожжина.

По её мнению, важно говорить с молодёжью на понятном языке — через соцсети, блогеров и общественных лидеров, а также в вузах и колледжах. Что касается законного права на диспансеризацию, Леонов напомнил: работающим гражданам положен оплачиваемый выходной для прохождения обследований. До 40 лет — один день раз в три года, после 40 — один день ежегодно, пенсионерам и предпенсионерам — два дня в год. Для этого нужно написать заявление и согласовать дату с работодателем.

«Диспансеризация — это не потеря рабочего дня, а инвестиция в сохранение трудовых ресурсов. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше вероятность избежать осложнений», — заключил Леонов.

Ранее в России расширили список бесплатных обследований при диспансеризации. Теперь можно сдать анализы на риск сердечно-сосудистых заболеваний — липидный профиль и уровень липопротеида А. Для женщин добавили тесты на ВПЧ и жидкостное цитологическое исследование для раннего выявления рака. Также появилось неинвазивное пренатальное тестирование для беременных — оно безопасно выявляет хромосомные отклонения у плода на ранних сроках.