ОМС в 2026 году: что входит в полис, какие услуги доступны бесплатно, изменения и нововведения Оглавление Что изменилось в ОМС в 2026 году Что такое ОМС и кому оно положено Что входит в ОМС в 2026 году: полный перечень услуг Нововведение 2026 года: анализ на ВПЧ по ОМС Анализ на липопротеин Тест на ВПЧ для женщин Пересадка почки Генетический скрининг для беременных МРТ без направления: как записаться самому ЭКО по ОМС в 2026 году: как получить Какие ещё изменения в ОМС случатся в 2026 году Что НЕ входит в ОМС Как правильно воспользоваться ОМС Популярные вопросы Можно ли пройти МРТ по ОМС без очереди? Делают ли колоноскопию по ОМС? Нужен ли новый полис в 2026 году? С сентября 2026 года МРТ по ОМС можно пройти без направления врача — записывайтесь сами через Госуслуги. Разбираем, какие услуги бесплатны: анализ на ВПЧ, ЭКО по квоте, диспансеризация. Все изменения — в статье Life.ru. 22 июня, 13:04 8315 8315 Что входит в ОМС в 2026 году — полный список. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, © РИА «Новости» / Максим Блинов

В системе здравоохранения в наступившем году тоже произошли некоторые изменения. В частности, был расширен список услуг, которые граждане страны могут получить в рамках ОМС совершенно бесплатно. С сентября 2026 года МРТ по ОМС доступно без направления — записаться можно самостоятельно. Специально для вас Life собрал всю информацию по нововведениям и изменениям 2026 года, связанным с оказанием медицинской помощи по полису, в одном материале. Читайте до конца!

Что изменилось в ОМС в 2026 году

В 2026 году ОМС претерпело некоторые изменения. Одним из них стало расширение списка медицинских услуг для пациентов, которые можно получить, не потратив ни копейки. Также обновлению будут подвержены порядок прохождения диспансеризации, правила предоставления высокотехнологичной помощи (ВМП) и механизмы маршрутизации пациентов.

Эти изменения, в частности расширение перечня бесплатных услуг, направлены на раннее выявление сердечно-сосудистых, онкологических и других социально значимых заболеваний. Самозапись на МРТ с сентября 2026 года. Это следует из документа Министерства здравоохранения РФ, опубликованного 22 июня 2026 года.

Порядок, регламентирующий проведение исследований, был скорректирован. Теперь в нём зафиксировано, что допустимо выполнять сканирование без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера (акушерки).

Что такое ОМС и кому оно положено

Какие анализы можно сдать по полису ОМС. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

ОМС, или обязательное медицинское страхование, — это государственная система, обеспечивающая гражданам нашей страны право на бесплатную медицинскую помощь. То есть, имея полис, можно получать медицинские услуги, включённые в базовую и территориальную программы госгарантий, не тратя на это деньги.

Право на обязательное медицинское страхование в России имеют все её граждане, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории РФ на законных основаниях (есть разрешение на временное или постоянное проживание).

Что входит в ОМС в 2026 году: полный перечень услуг

В 2026 году в список услуг обязательного медицинского страхования в России входит следующее:

Скорая медицинская помощь. Экстренная помощь при болезнях, травмах и несчастных случаях, угрожающих жизни.

Первичная медико-санитарная помощь. Профилактические осмотры, вакцинация, первичные осмотры врача общей практики, терапевта или педиатра.

Диспансеризация. Взрослые от 18 до 39 лет могут пройти диспансеризацию один раз в три года, после 40 лет — каждый год.

Общие анализы. При выявлении отклонений — направление на профильные анализы и исследования.

Консультация стоматолога и проверка зубов. Бесплатно можно поставить самую простую пломбу.

Ведение беременности в женской консультации, роды и вся необходимая помощь при родах.

Паллиативная помощь. Помощь сиделки, лекарства и необходимое для жизни оборудование.

Медицинская реабилитация по показаниям: физиотерапия, массаж, лечебная физкультура.

Помимо базового пакета есть ещё региональные программы, которые расширяют набор услуг. Их определяют на местах, поэтому полный набор услуг будет отличаться от региона к региону.

Фото © Life.ru

Нововведение 2026 года: анализ на ВПЧ по ОМС

В 2026 году в ОМС было включено ещё несколько услуг, которые теперь можно получить совершенно бесплатно.

Анализ на липопротеин

Теперь россияне в возрасте 18–40 лет могут один раз бесплатно пройти анализ на уровень липопротеина (а) в крови, который может быть связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Этот тест позволяет выявить наследственную предрасположенность к атеросклерозу. Он дополняет уже существующие проверки на липидный профиль, что поможет более эффективно выявлять скрытые факторы риска.

Тест на ВПЧ для женщин

В рамках диспансеризации женщины в возрасте 21–49 лет могут бесплатно пройти тестирование на высокоонкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ). При положительном результате предусмотрено дополнительное исследование на наличие предраковых изменений. Это повысит возможности раннего выявления рака шейки матки и других заболеваний.

Пересадка почки

С 2026 года трансплантация почки будет доступна бесплатно для всех пациентов, поскольку вошла в базовую программу госгарантий. Это означает, что операции будут проводиться без ограничений по количеству и региону, а значит, клиники смогут провести столько операций, сколько требуется, не боясь выйти за рамки лимитов.

Генетический скрининг для беременных

Беременные женщины из групп риска теперь могут пройти неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) для выявления хромосомных аномалий у плода бесплатно. Этот тест также финансируется из средств ОМС и поможет будущим родителям получить важную информацию о здоровье их ребёнка.

МРТ без направления: как записаться самому

через портал «Госуслуги» (в разделе «Здоровье» найдите услугу записи на диагностическое исследование).

по телефону call-центра выбранной медицинской организации.

лично в регистратуре клиники.

Что взять с собой: паспорт, полис ОМС, направление от врача. В некоторых случаях может понадобиться СНИЛС. Также полезно захватить результаты прошлых исследований (снимки, заключения) — они помогут врачу спланировать процедуру. Если планируется МРТ с контрастом, может потребоваться свежий анализ крови на креатинин.

ЭКО по ОМС в 2026 году: как получить

Входит ли тест на ВПЧ в перечень ОМС. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) тоже входит в программу ОМС. Это возможность зачать ребёнка при бесплодии или наличии у одного или обоих родителей серьёзного генетического заболевания — например, гемофилии, несвёртываемости крови. Также к этому способу прибегают и совершенно здоровые родители, если выявлен высокий риск рождения ребёнка с хромосомной поломкой (например, синдром Дауна).

Но чтобы пройти ЭКО бесплатно, по ОМС, нужно получить квоту. Для получения этой квоты придётся преодолеть несколько этапов:

Для начала обратитесь в поликлинику по месту жительства. Там проведут обследование на выявление причин бесплодия.

Если случай требует лечения с помощью ЭКО, ваши документы и результаты обследования передадут в специальную комиссию.

При положительном решении вам выдадут направление на ЭКО по ОМС. Вы вправе самостоятельно выбрать клинику из предложенного списка для проведения необходимых процедур.

Помимо самих результатов в пакет необходимых документов входят выписка с диагнозом, направление на ЭКО, заверенное главным врачом клиники, заявление от пациента, оригиналы и копии СНИЛС и паспортов супругов/пары.

Когда ваши документы примут, вам выдадут порядковый номер и шифр, по которым можно будет отслеживать позицию на сайте Минздрава. Теперь остаётся только ждать наступления своей очереди. В среднем время ожидания составляет год-полтора.

Какие ещё изменения в ОМС случатся в 2026 году

Помимо расширения списка бесплатных услуг по ОМС в 2026 году произойдёт ещё несколько важных изменений.

Сделан акцент на охране материнства и детства с внедрением неинвазивного генетического тестирования и расширенным скринингом новорождённых.

Впервые в программе ОМС предусмотрено дистанционное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями (артериальная гипертензия и сахарный диабет). Они получат специальные устройства, которые позволят передавать данные врачу через мобильное приложение, что поможет своевременно корректировать лечение.

Сокращены сроки оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Введены телемедицинские услуги для маломобильных граждан.

Участники специальной военной операции и члены их семей получат дополнительные меры поддержки, включая приоритетное размещение и доступ к медицинскому психологу.

Обязательное исследование липидного профиля крови вводится для граждан 18–40 лет, результаты которого будут направляться на «Госуслуги».

Часть терапии хронического вирусного гепатита С теперь возможна амбулаторно, с покрытием дорогостоящих диагностических анализов за счёт ОМС.

Что НЕ входит в ОМС

Также важно знать, что не входит в ОМС. Полис не покрывает:

Косметические операции, например ринопластику или подтяжку лица, а также эстетическую стоматологию, где акцент ставится на улучшение внешнего вида зубов, а не лечение заболеваний. Пластическая хирургия, проводимая без наличия медицинских показаний, также попадает в эту категорию.

Помимо того, некоторые медикаменты и расходные материалы могут не входить в программу ОМС. Это касается, например, витаминов и добавок, которые можно приобрести без рецепта, а также дорогостоящих импортных препаратов. Также сюда входят вспомогательные средства, такие как ортопедические матрасы или специальные очки, которые не были назначены врачом.

Диагностику и обследования, которые пациенты могут проходить по собственному желанию. Это может быть полное сканирование организма или генетическое тестирование, которое проводится исключительно для личного интереса пациента, без показаний врачей.

Отдельные палаты, эксклюзивное меню питания и услуги личной медсестры. «Премиальные» опции, позволяющие пациентам создать более комфортные условия во время пребывания в медицинском учреждении, ОМС не покрывает.

Кроме того, стоит учитывать, что услуги, предоставляемые за границей, также не покрываются ОМС. В этом случае все затраты на лечение за границей ложатся полностью на пациента.

Как правильно воспользоваться ОМС

Чтобы воспользоваться медпомощью по ОМС, необходимо:

Выбрать поликлинику по месту жительства, работы или учёбы и прикрепиться к ней. Сделать это можно в регистратуре или через «Госуслуги». Также вы можете поменять медорганизацию по желанию, сделать это можно раз в год, а при переезде — сразу.

Далее нужно записаться на приём к врачу — в регистратуре или по телефону, а также через портал «Госуслуги», а ещё в приложении ЕМИАС. Дежурный терапевт должен принять вас в течение 24 часов, а узкий специалист может освободиться в течение 14 рабочих дней. Есть и те специалисты, к которым самостоятельно записаться не получится, потребуется получить направление от терапевта.

Чтобы пройти анализы и обследования по ОМС, тоже необходимо направление врача.

Для МРТ с сентября 2026 года: направление не нужно — записывайтесь онлайн.

Чтобы получить экстренную медицинскую помощь, нужно позвонить по телефону 112. В случае наличия угрозы жизни, скорая приедет даже к человеку без полиса ОМС.

При получении травмы вы имеете право обратиться в травмпункт или в приёмное отделение больницы.

Также важно знать, что по ОМС вы можете получить медпомощь в любом регионе России как минимум в рамках базового набора бесплатных услуг.

Популярные вопросы

Нужно ли менять полис ОМС в 2026 году. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

Ну и в завершение подготовили для вас ответы на самые задаваемые вопросы по обязательному медицинскому страхованию.

Можно ли пройти МРТ по ОМС без очереди?

С 1 сентября 2026 года россияне получат право проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача.

Делают ли колоноскопию по ОМС?

Колоноскопия входит в перечень бесплатных медицинских услуг по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), но только в случаях, если есть направление от терапевта, гастроэнтеролога или проктолога, у пациента имеются жалобы: кровь в кале, боли в животе, хронические запоры или диарея, потеря веса либо назначено профилактическое обследование в рамках диспансеризации.

Нужен ли новый полис в 2026 году?

Нет, в 2026 году переоформлять полис ОМС необязательно, так как все полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) действуют бессрочно. Оформление нового полиса потребуется только в следующих случаях:

Изменились персональные данные.

Истёк срок действия полиса (у иностранцев, беженцев, лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ иностранных граждан государств – членов ЕАЭС полис действует ограниченное время).

Переехали в другой регион. Если новое место жительства находится в другом субъекте, об этом нужно сообщить страховой.

Не устраивает работа страховой медицинской организации, выдавшей действующий полис ОМС.

Авторы Андрей Ананьев