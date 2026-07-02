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2 июля, 07:47

В России расширили перечень обследований при диспансеризации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yashkin Ilya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yashkin Ilya

В России расширили перечень бесплатных обследований при диспансеризации. Теперь пациенты могут сдать анализы на выявление рисков сосудистых заболеваний — проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечнососудистых заболеваний», — сказал Баланин.

Для женщин добавили анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование — это поможет раньше выявлять онкологию. Ещё одно новшество — неинвазивное пренатальное тестирование для беременных. Оно позволяет с высокой точностью обнаружить хромосомные аномалии плода на ранних сроках без риска для женщины и ребёнка.

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Напомним, что с 1 сентября 2026 года врачи на диспансеризации будут больше внимания уделять рискам болезней сердца и сосудов — в частности, оценивать вероятность ишемической болезни. Сама диспансеризация останется бесплатной по полису ОМС. Также расширили список факторов риска: теперь врачи будут проверять склонность к когнитивным нарушениям, падениям и переломам из-за остеопороза. Кроме того, будут выявлять преддиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и некоторые психические расстройства.

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Наталья Афонина
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