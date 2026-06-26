«Азиатская Эбола» объявилась в Дагестане, все заболевшие — в реанимации

В Кизилюртовском районе Дагестана зафиксированы три случая заболевания Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которую ещё называют «азиатской Эболой». Все заболевшие были экстренно доставлены в больницу и помещены в реанимацию в тяжёлом состоянии, сообщает районная администрация.

«Зафиксированы три случая заболевания Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ). По данным медицинских специалистов, при поступлении пациенты находились в тяжёлом состоянии и были помещены в реанимацию. На текущий момент угрозы их жизни нет — состояние стабилизировано», — уточнили в администрации.

ККГЛ — вирусное заболевание, которое может протекать в тяжёлой форме и сопровождаться опасными осложнениями. Медики напоминают, что «азиатская Эбола» требует своевременной диагностики и строгого соблюдения мер предосторожности в эндемичных регионах. Для предупреждения дальнейшего распространения болезни в районе власти ведут разъяснительную работу. Там уже установили 30 информационных баннеров с профилактическими рекомендациями. Они стоят у входов в школы и поликлиники.

Тем временем число подтверждённых смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 304. Как пишет конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене, за прошедшие сутки скончались ещё 13 человек.