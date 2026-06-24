Онищенко оценил риски завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС после ЧМ по футболу

Лихорадка Эбола не будет передаваться от футболистов из Республики Конго во время мирового чемпионата, так как сборную вывезли из страны и доставили к месту проведения игр за месяц до начала матчей. Об этом сказал журналистам академик РАН Геннадий Онищенко.

Он также отметил, что даже болельщики вряд ли станут разносчиками инфекции, потому что их количество на чемпионате мира по футболу ничтожно мало. Онищенко подчеркнул, что вирус не передаётся воздушно-капельным путём, поэтому просто подхватить его на улице не так и легко.

«Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Это должна быть инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путем, легко передаётся. Любая инфекция имеет свою цикличность, ранее вспышка была около 10 лет назад. И сейчас ситуация повторяется», — заявил академик.

Напомним, в мае 2026 года вспышку, вызванную вирусом Эбола, подтвердили в Демократической Республике Конго и Уганде. ВОЗ уже признал распространение инфекции одной из самых масштабных в истории. Погибшими от болезни числятся уже более 200 человек.