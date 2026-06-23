ВОЗ признала вспышку Эболы в Конго самой масштабной за всю историю

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической республике Конго признана самой масштабной за всю историю наблюдений, если оценивать количество подтверждённых случаев заболевания в течение первого месяца с момента её начала. Об этом сообщил директор управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на чрезвычайные ситуации Абдирахман Махамуд на брифинге в Женеве.

По данным властей ДРК, обнародованным во вторник, число жертв вируса в стране достигло 267 человек, а общее количество подтверждённых случаев заражения составило 1048. Уровень летальности на данный момент превышает 25%.

Представитель ВОЗ добавил, что в стране требуется наращивать усилия по эпидемиологическому надзору, в том числе охватывая территории, где заболеваемость пока не регистрируется, а также проинформировал, что к настоящему моменту койко-места в медучреждениях заполнены на 84%.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что нельзя допустить, чтобы вспышка Эболы парализовала функционирование всей медицинской инфраструктуры ДРК, поэтому важно оказывать помощь пациентам не только с этим вирусом, повышать эффективность работы клиник, гарантировать им бесперебойную подачу воды и электроэнергии, а также укреплять их защиту от возможных новых очагов инфекции.

ВОЗ уже официально квалифицировала сложившуюся обстановку в связи с эпидемией в ДРК и Уганде как чрезвычайную и создающую угрозу для соседних государств, при этом в организации расценивают вероятность дальнейшего распространения вируса в регионе как высокую.

Ранее специалисты в области здравоохранения предупредили, что текущая вспышка в Восточной Африке может затянуться на год. По оценке главы Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жана Касеи, при сохранении темпов заражения ситуация рискует превзойти эпидемию 2014–2016 годов, когда умерли более 11 тысяч человек.