Ситуация может стать хуже, чем в 2014 году: Эбола в Африке выходит из-под контроля

Работники здравоохранения предупредили, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Восточной Африке континента рискует затянуться на год. Такую оценку во вторник озвучил генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея.

По его словам, если темпы заражения не стабилизируются, ситуация может превзойти по масштабам эпидемию 2014–2016 годов в западной части региона. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли более 11 000 человек, пишет The New York Times.

Медики признают, что заболевание уже вошло в число самых серьёзных за последние десятилетия. При сохранении текущей динамики число инфицированных способно достичь нескольких тысяч, а официальная статистика, вероятно, не отражает реальных масштабов трагедии. Болезнь уже пересекла границы и проникла из Демократической Республики Конго в соседнюю Уганду.

Борьбу с вирусом серьёзно осложняют боевые действия и массовое перемещение людей, из-за чего парализована работа по отслеживанию контактов. Как отметил координатор Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Бруно Мишон, даже при благоприятном сценарии на стабилизацию уйдут долгие месяцы.

Не менее острую проблему создаёт недоверие населения. Координатор федерации в городе Буниа Алекс Лок рассказал, что люди массово избегают госпитализации из-за ложного убеждения, будто зарубежные врачи намеренно заражают пациентов прямо в лечебных учреждениях. Волонтёрам приходится вести поквартирные беседы, уговаривая жителей обращаться за помощью при малейших симптомах.

Трения возникают и вокруг погребальных обрядов. Местные обычаи предписывают прикасаться к телам усопших, что создаёт колоссальный риск передачи инфекции. Стремясь найти компромисс, группа Мишона начала использовать мешки с прозрачными окошками, позволяющие родственникам безопасно проститься с умершим. Он отметил, что в последнее время нападения на волонтёров стали реже, что вселяет надежду на успех просветительских кампаний.

Медицинская специфика также играет против врачей. Виновником кризиса стал вирус Бундибугйо, против которого до сих пор нет ни вакцины, ни лечения. Специалисты признают, что попытки раннего выявления провалились, из-за чего момент для быстрого реагирования был упущен.

На международной арене звучат призывы не медлить. Президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что промедление способно превратить локальную проблему в глобальный кризис. Эту позицию поддержали и участники саммита «Большой семёрки», выступившие за скоординированные действия и гуманитарную помощь.

«Задержка в действиях может превратить локальную вспышку в региональный и глобальный кризис. Именно поэтому наши ответные меры должны быть сосредоточены на прерывании передачи вируса и остановке распространения Эболы в источнике её возникновения», — заявил Рамафоса.

Ранее стало известно, что число подтверждённых случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 782. На днях медики выявили 72 новых пациента. От опасной инфекции на текущий момент скончался уже 181 человек. Вспышка пока локализована тремя восточными провинциями. Речь идёт об Итури, Северном Киву и Южном Киву, однако зоны распространения вируса постепенно расширяются.