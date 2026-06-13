Вспышку Эболы в Конго назвали «генеральной репетицией» новой пандемии

Распространение вируса Эбола в Конго может оказаться «генеральной репетицией» новой пандемии, так как глобальное здравоохранение испытывает финансовые трудности, и при этом люди стали слишком недоверчивы к науке и фармацевтике. Об этом пишет Financial Times.

«Мы находимся в гораздо худшем положении из-за враждебного отношения к общественному и глобальному здравоохранению, которое возникло после COVD-19. Если когда-либо и было время для достижения успеха в области глобального здравоохранения, то это время настало», — сказал директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики.

Он добавил, что учёные знают, как реагировать на эпидемии, но положение дел в мире вызывает опасения своей шаткостью. При этом началась настоящая критика принципов глобального здравоохранения. Издание напоминает, что США вышли из ВОЗ с неоплаченным долгом в 260 миллионов долларов.

В публикации говорится и о том, что Эбола является вирусом Бундибуджио, его очень трудно выявить, точно диагностировать и вакцинировать. Из-за этого инфекция быстро поражает, и число заболевших растёт.

Ранее руководитель отдела эпидемиологии Всемирной организации здравоохранения Оливье ле Полен заявил, что реальные масштабы распространения лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго значительно превышают подтверждённые цифры. Согласно правительственной информации, начало нынешней вспышке было положено 15 мая. К этому моменту в стране зарегистрировано 676 заболевших, 136 человек скончались.