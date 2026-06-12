Украина стала настоящим «складом» для опасных болезней, которые изучали американские учёные. Биологоческие лаборатории США были построены по всей украинской территории — всего таких объектов насчитывается 40. Об этом говорится в документе Национальной разведки США.

«Сибирская язва, туляремия, туберкулёз, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США Талси Габбард предал гласности доказательства финансирования биологических лабораторий более чем в 30 странах. Утверждается, что многие структуры проводили исследования опасных патогенов или занимались этим раньше. В ряде случаев программа включала эксперименты по усилению их функций в результате мутации.