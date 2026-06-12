Эпидемия выходит из-под контроля: ВОЗ заявила, что реальное число зараженных Эболой скрыто

Реальные масштабы распространения лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго значительно превышают подтверждённые цифры. С таким заявлением выступил руководитель отдела эпидемиологии Всемирной организации здравоохранения Оливье ле Полен.

«Вспышка продолжает расширяться как с точки зрения количества случаев, так и с точки зрения географического распространения», — сообщил он на брифинге в городе Буниа.

По словам специалиста, каждый день медики фиксируют новые заражения. Это указывает на то, что «подлинный размах вспышки намного больше, чем сейчас установлено».

Ле Полен уточнил, что полные данные из ряда охваченных вирусом районов пока не получены. На этих территориях предстоит усилить эпидемиологический надзор.

Ещё одна острая проблема — дефицит мест в стационарах. В больницах провинций Итури, Северное Киву и Южное Киву для инфицированных доступно лишь 250 коек.

Сейчас пациентов размещают в специальных отделениях и медицинских изоляторах. Прогнозировать сроки окончания эпидемии и её истинный размах представитель ВОЗ отказался.

Согласно правительственной информации, начало нынешней вспышке было положено 15 мая. К этому моменту в стране зарегистрировано 676 заболевших, 136 человек скончались.

Вирус Эбола вызывает острую геморрагическую лихорадку с лихорадкой, рвотой, диареей и кровотечениями, передаваясь от летучих мышей к человеку и далее через контакт с биологическими жидкостями. Болезнь отличается высокой летальностью (в среднем 50%), а специфического лечения нет, поэтому ключевыми мерами остаются строгая изоляция больных, поддерживающая терапия и безопасное захоронение умерших.