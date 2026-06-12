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Регион
12 июня, 18:23

Эпидемия выходит из-под контроля: ВОЗ заявила, что реальное число зараженных Эболой скрыто

ВОЗ: Масштаб вспышки Эболы в ДРК больше официальных данных

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Реальные масштабы распространения лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго значительно превышают подтверждённые цифры. С таким заявлением выступил руководитель отдела эпидемиологии Всемирной организации здравоохранения Оливье ле Полен.

«Вспышка продолжает расширяться как с точки зрения количества случаев, так и с точки зрения географического распространения», — сообщил он на брифинге в городе Буниа.

По словам специалиста, каждый день медики фиксируют новые заражения. Это указывает на то, что «подлинный размах вспышки намного больше, чем сейчас установлено».

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Ле Полен уточнил, что полные данные из ряда охваченных вирусом районов пока не получены. На этих территориях предстоит усилить эпидемиологический надзор.

Ещё одна острая проблема — дефицит мест в стационарах. В больницах провинций Итури, Северное Киву и Южное Киву для инфицированных доступно лишь 250 коек.

Сейчас пациентов размещают в специальных отделениях и медицинских изоляторах. Прогнозировать сроки окончания эпидемии и её истинный размах представитель ВОЗ отказался.

Согласно правительственной информации, начало нынешней вспышке было положено 15 мая. К этому моменту в стране зарегистрировано 676 заболевших, 136 человек скончались.

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Вирус Эбола вызывает острую геморрагическую лихорадку с лихорадкой, рвотой, диареей и кровотечениями, передаваясь от летучих мышей к человеку и далее через контакт с биологическими жидкостями. Болезнь отличается высокой летальностью (в среднем 50%), а специфического лечения нет, поэтому ключевыми мерами остаются строгая изоляция больных, поддерживающая терапия и безопасное захоронение умерших.

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Никита Никонов
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