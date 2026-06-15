Число погибших от Эболы в Конго возросло до 181, заражённых — до 782

Количество подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 782. Только за одни сутки врачи зарегистрировали 72 новых пациента. Статистику опубликовало республиканское Министерство связи и по делам СМИ.

Согласно последним данным, от опасной инфекции умер уже 181 человек. Вспышка пока охватывает три провинции на востоке страны — Итури, Северное Киву и Южное Киву. Однако зоны заражения постепенно расширяются.

«359 пациентов в изоляции или госпитализации (+35), 56 человек выздоровели (+21). Уровень летальности: 23,1 %», — указано в сообщении ведомства в соцсети X.

Ранее руководитель отдела эпидемиологии Всемирной организации здравоохранения Оливье ле Полен заявил, что реальные масштабы распространения лихорадки Эбола на востоке Конго значительно превышают официальные цифры. По данным местного правительства, вспышка началась 15 мая. К тому моменту в стране уже было 676 заболевших и 136 человек скончались.