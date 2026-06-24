Сувенир из Конго: Во Франции выявили первый за 12 лет случай Эболы

Во Франции выявили первый положительный случай заболевания, вызванного вирусом Эбола. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Заболевшим оказался врач, который вернулся после участия в гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго.

Других сведений о состоянии медика и месте его госпитализации пока не приводится.

В ДРК продолжается крупная вспышка Эболы. Французские санитарные службы ранее усилили наблюдение за людьми, возвращающимися из затронутых районов.

Власти пока не сообщали о выявлении других случаев заболевания на территории страны.

Эбола — редкое, но тяжёлое вирусное заболевание, которое передаётся при прямом контакте с кровью и другими биологическими жидкостями заболевшего после появления у него симптомов. Инкубационный период составляет от двух до 21 дня, а течение инфекции может сопровождаться высокой температурой, слабостью, рвотой и диареей. В мае 2026 года вспышку, вызванную вирусом Бундибуджи, подтвердили в Демократической Республике Конго и Уганде. Для этого вида возбудителя пока нет одобренной вакцины и специфического лечения, однако ранняя поддерживающая терапия повышает шансы пациента на выздоровление.