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24 июня, 10:00

Сувенир из Конго: Во Франции выявили первый за 12 лет случай Эболы

Во Франции выявили первый за 12 лет случай Эболы у вернувшегося из Африки врача

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Во Франции выявили первый положительный случай заболевания, вызванного вирусом Эбола. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Заболевшим оказался врач, который вернулся после участия в гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго.

Других сведений о состоянии медика и месте его госпитализации пока не приводится.

ВОЗ признала вспышку Эболы в Конго самой масштабной за всю историю
ВОЗ признала вспышку Эболы в Конго самой масштабной за всю историю

В ДРК продолжается крупная вспышка Эболы. Французские санитарные службы ранее усилили наблюдение за людьми, возвращающимися из затронутых районов.

Власти пока не сообщали о выявлении других случаев заболевания на территории страны.

Эбола — редкое, но тяжёлое вирусное заболевание, которое передаётся при прямом контакте с кровью и другими биологическими жидкостями заболевшего после появления у него симптомов. Инкубационный период составляет от двух до 21 дня, а течение инфекции может сопровождаться высокой температурой, слабостью, рвотой и диареей. В мае 2026 года вспышку, вызванную вирусом Бундибуджи, подтвердили в Демократической Республике Конго и Уганде. Для этого вида возбудителя пока нет одобренной вакцины и специфического лечения, однако ранняя поддерживающая терапия повышает шансы пациента на выздоровление.

Ситуация может стать хуже, чем в 2014 году: Эбола в Африке выходит из-под контроля
Ситуация может стать хуже, чем в 2014 году: Эбола в Африке выходит из-под контроля

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Марина Фещенко
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