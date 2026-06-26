Число умерших от Эболы в ДР Конго достигло 304

Число подтверждённых смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 304. Как сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене, за прошедшие сутки скончались ещё 13 человек.

Общее количество заболевших Эболой в стране увеличилось до 1 155. Суточный прирост составил 37 новых случаев. Показатель летальности держится на уровне 26,3%.

В больницах и медицинских изоляторах сейчас находятся 326 пациентов. Полностью выздоровели и выписаны из медучреждений 138 человек. Показатель отслеживаемости контактов составляет 79,2%.

Нынешняя вспышка Эболы произошла 15 мая на востоке ДРК. Её эпицентр находится в провинции Итури. Заболевшие и умершие от вируса зафиксированы также в соседней Уганде, что свидетельствует о рисках распространения инфекции за пределы конголезской территории.

Ранее Life.ru писал, что во Франции выявили первый за 12 лет случай заболевания Эболой. Заболевшим оказался врач, вернувшийся из Демократической Республики Конго после гуманитарной миссии. Других сведений о состоянии медика и месте его госпитализации не приводилось.