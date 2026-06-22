Смерть наступает за сутки: В Конго расследуют вспышку неизвестной болезни

В провинции Квилу на западе Демократической Республики Конго за неполные три недели умерли 14 человек с признаками неизвестного заболевания. Об этом сообщил местный депутат Жак Илунгу Опени в беседе с конголезским порталом Afrik-Info.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в деревне Моколо-Биала. По словам политика, жители начали покидать населённый пункт, опасаясь дальнейшего распространения болезни.

У заболевших наблюдаются сильная головная боль, рези в животе, боли в коленях и рвота. Как утверждается, в ряде случаев смерть наступала в течение суток после появления первых симптомов.

Медицинские специалисты уже прибыли на место и начали собирать образцы для лабораторных исследований.

Пока неизвестно, вызвана ли вспышка инфекцией, отравлением или другой причиной. Официальный диагноз ещё не установлен.

Власти призвали как можно быстрее определить природу заболевания и принять меры для защиты жителей.

Отдельно в ДР Конго продолжают бороться со вспышкой лихорадки Эбола. Однако подтверждённой связи между двумя ситуациями на данный момент нет.