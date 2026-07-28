Иммунитету дадут инструкцию на уничтожение: Кому может помочь первая вакцина от рака кожи

Новая противоопухолевая мРНК-вакцина от меланомы кожи может применяться у взрослых пациентов с определёнными формами заболевания. Специалисты рассказали, кому доступен такой вид терапии. Об этом сообщается на сайте НМИЦ радиологии Минздрава.

Специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получили первое в мире разрешение на использование противоопухолевой мРНК-вакцины. Препарат предназначен для взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи. Его планируют применять совместно с ингибиторами контрольных иммунных точек, которые помогают иммунной системе активнее бороться с опухолью.

Также вакцина может использоваться после хирургического удаления всех метастатических очагов в качестве дополнительной терапии. Такой подход направлен на снижение риска дальнейшего развития заболевания. Особенность разработки заключается в персональном подходе. Препарат создают с учётом генетических особенностей опухоли конкретного пациента, благодаря чему иммунная система получает возможность точнее распознавать раковые клетки.

На лечение могут претендовать пациенты с ранее диагностированной меланомой, у которых произошёл рецидив без поражения головного мозга. Кроме того, речь идёт о людях с впервые выявленной меланомой II–IV стадии до начала противоопухолевой терапии, а также о пациентах с отдалёнными метастазами без поражения мозга, которые ещё не проходили лекарственное лечение.

Ранее сообщалось, что развитие современных методов терапии позволяет пациентам с тяжёлыми онкологическими диагнозами дольше сохранять активную жизнь. Сегодня диагноз «рак» уже не всегда означает неизбежно неблагоприятный исход. При этом некоторые подходы к лечению по-прежнему могут серьёзно отражаться на состоянии пациентов.