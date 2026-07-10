«Злобный рак» уже не приговор: Онколог рассказал, как пациенты получают годы жизни без тяжёлых операций

Современные методы лечения позволяют пациентам с тяжёлыми формами рака жить дольше и сохранять привычное качество жизни. О возможностях иммунотерапии и персонализированного подхода рассказал заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии ФБГУ РНЦРР Минздрава России Александр Дзидзария в интервью Life.ru на II Форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Москве.

Онколог Дзидзария рассказал о новых методах лечения агрессивного рака. Видео © Life.ru

По словам Дзидзарии, онкологические заболевания перестали автоматически означать приговор, хотя многие методы лечения по-прежнему могут серьёзно влиять на качество жизни пациентов. Он рассказал, что раньше при распространённом раке мочевого пузыря врачи часто были вынуждены проводить тяжёлые операции — цистэктомии с удалением органа. Такие вмешательства были необходимой платой за возможность бороться с заболеванием.

Однако сейчас количество подобных операций снизилось не из-за уменьшения числа пациентов, а благодаря появлению новых вариантов терапии. Современные препараты позволяют людям даже с третьей и четвёртой стадиями заболевания дольше сохранять здоровье и в некоторых случаях избежать удаления мочевого пузыря.

«Злобный рак, агрессивный. Но много-много-много лет жизни мы можем подарить. И комфортной жизни. Я, наверное, меньше всего получал удовлетворения от этих операций потому, что человек уходил от меня со стомой», — отметил он.

Одним из ключевых направлений стала иммунотерапия. По словам врача, этот подход помогает пациентам с агрессивными опухолями получать дополнительные годы жизни с сохранением комфорта. Развитие персонализированной медицины ранее стало заметным прорывом, например, в лечении меланомы, а сейчас такие методы применяются и при других видах рака.

Дзидзария также затронул вопрос сохранения фертильности у онкологических пациентов. Он отметил, что при тяжёлых стадиях болезни главной задачей врачей остаётся борьба за жизнь человека, поскольку полное выздоровление возможно не всегда. При этом современные методы позволяют многим пациентам прожить ещё много лет.

Он подчеркнул, что дорогостоящие препараты уже доступны по ОМС. Некоторые лекарства могут стоить сотни тысяч рублей в месяц, но пациенты получают их бесплатно, в том числе за пределами Москвы. По словам врача, федеральные центры работают с регионами: пациенты приезжают на консультации, получают назначения, после чего необходимую терапию им проводят по месту жительства.

Дзидзария призвал чаще рассказывать людям о возможностях бесплатной медицины и реальной стоимости лечения. По его мнению, многие недооценивают помощь, которую получают, поскольку не всегда понимают цену современных препаратов и работы врачей.

«Я думаю, люди должны понимать, что самый главный ресурс в жизни — это здоровье. Вот врачи — это всё-таки люди, которые многое в жизни нашей дают. Нужно показывать сложность этой работы, говорить о том, сколько это стоит. Очень многие не понимают», — заключил он.

Ранее в Москве стартовал II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Мероприятие проходит в Центре международной торговли, где специалисты обсуждают развитие медицины, науки, культуры и технологий, направленных на увеличение продолжительности активной жизни.