Морские брызги против рака: Учёные нашли в Антарктике вещество, убивающее меланому

Токсины антарктических асцидий (морских брызг) могут стать основой лекарства от меланомы. Исследователи Университета Южной Флориды вернулись из экспедиции и испытали вещество на мышах — оно уничтожило раковые клетки, не навредив животным. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Брайан Бейкер пояснил, что это лишь первый шаг: для перехода к людям нужны граммы вещества, а в Антарктике его собирать нельзя, поэтому теперь токсин будут синтезировать в лаборатории. Работу уже ведут с партнёрами из Института пустынь и Океанографического института Скриппса.

Сама экспедиция была непростой: дайверы погружались на 40 метров в ледяную воду, борясь со льдом, тюленями и почти нулевой видимостью. Но результат того стоил — учёные наконец поняли, как бактерия-убийца рака живёт внутри асцидий.

«Уничтожить раковые клетки в чашке Петри — это одно, но преодолеть это гораздо сложнее, и тот факт, что мы уже справились с некоторыми из этих более сложных задач, меня очень радует. Теперь нам нужно преодолеть следующую преграду», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские и вьетнамские учёные обнаружили в морском грибе из вьетнамского залива Нячанг вещество, способное останавливать рост раковых клеток. Об этом сообщил Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН. Гриб Penicillium sp. живёт на губках, из него выделили три соединения, одно из которых — пеникацид K — раньше никогда не встречали в природе.