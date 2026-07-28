«Перестал быть приговором»: Человечество приблизилось к победе над раком

Человечество значительно приблизилось к победе над раком, заявил руководитель онкологического центра Александр Серяков в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, многие виды онкологии за последние 10–15 лет превратились из смертельного приговора в хронические или полностью излечимые состояния.

В России доля пациентов в ремиссии более пяти лет выросла с 52,9% в 2015 году до 60,1% в 2024-м. Одногодичная летальность снизилась до 16,7%, а выявление на ранних стадиях достигло 61,4%. Самый яркий пример — метастатическая меланома: сегодня пятилетняя выживаемость достигает 60%, а на первой стадии — 90–95%.

Медицина перешла к персонализированному лечению: таргетная терапия, иммунотерапия, мРНК-вакцины и онколитические вирусы. В России запущена собственная вакцинная платформа, построено 18 онкоцентров, объёмы терапии выросли вдвое. Главные вызовы — поздняя диагностика (40% случаев), высокая стоимость препаратов и устойчивость опухолей. Но переход от фатализма к управлению болезнью уже состоялся, заключил профессор.

Ранее Life.ru рассказывал, что развитие современных методов терапии позволяет пациентам с тяжёлыми онкологическими диагнозами дольше сохранять активную жизнь. Сегодня диагноз «рак» уже не всегда означает неизбежно неблагоприятный исход. При этом некоторые подходы к лечению по-прежнему могут серьёзно отражаться на состоянии пациентов.