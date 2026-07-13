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12 июля, 23:00

Россиянам объяснили, как платить за лекарства меньше и не рисковать здоровьем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zamrznuti tonovi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zamrznuti tonovi

Покупка лекарств не всегда означает, что нужно переплачивать за известное название на упаковке. Директор по связям с общественностью Группы «Озон Фармацевтика» Роман Гришин рассказал Life.ru, почему воспроизведённые препараты могут стать законным способом сократить расходы и какие ещё методы помогут сэкономить в аптеке.

По словам эксперта, один из самых эффективных способов экономии — выбирать воспроизведённые препараты, или дженерики. Такие лекарства часто стоят значительно дешевле оригинальных, но это связано не с более низким качеством производства. Стоимость оригинальных препаратов включает расходы на разработку, клинические исследования и продвижение. После окончания срока действия патента другие компании получают право выпускать воспроизведённые препараты, которые должны пройти строгую проверку.

Дженерики обычно существенно дешевле не потому, что производители экономят на производстве и компонентах, а потому что они тратят значительно меньше средств на клинические испытания и продвижение своей продукции.

Роман Гришин

Директор по связям с общественностью Группы «Озон Фармацевтика»

Он пояснил, что перед выходом на рынок такие препараты должны подтвердить биоэквивалентность оригиналу. Это означает, что они содержат то же действующее вещество, имеют такую же дозировку и форму выпуска, а также одинаковую скорость всасывания в организме. Кроме того, они проходят государственную регистрацию и контроль качества, как и оригинальные препараты.

«Между оригинальными и воспроизведёнными препаратами не может быть градации «лучше/хуже» – оба варианта легальны и безопасны. Покупая «Парацетамол» или «Ибупрофен» под международным непатентованным наименованием, а не под брендом, можно получить тот же терапевтический эффект за меньшие деньги», – рассказал специалист.

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Ещё один способ сократить расходы — сравнивать цены в разных аптечных сетях. По словам Гришина, стоимость одного и того же препарата может отличаться на 20–30%. Найти наиболее выгодное предложение помогают онлайн-агрегаторы и мобильные приложения.

Также эксперт рекомендует обращать внимание на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на них регулируются государством, чтобы социально значимые лекарства оставались доступными для населения. Перечень регулярно обновляется: в него включают новые востребованные препараты, а устаревшие исключают.

«При выборе между оригиналом и дженериком важно учитывать назначение препарата. При хронических заболеваниях стоит обсудить с врачом, насколько критична замена на аналог. И, конечно, стоит обратить внимание на производителя и его репутацию», — добавил Гришин.

Экономить также позволяет покупка лекарств большими упаковками или сразу на курс лечения, если препарат принимается регулярно. Однако важно учитывать срок годности и не запасаться средствами «на всякий случай», если они используются редко или быстро теряют свои свойства.

Главное правило, подчёркивает эксперт, — не принимать решение только исходя из цены. Перед покупкой стоит проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Специалист поможет разобраться в доступных вариантах и подобрать оптимальное сочетание стоимости, эффективности и безопасности.

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Ольга Годуненко
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