В аптеках за год пресекли продажу 21,5 млн лекарств с нарушениями

Более 21 миллиона попыток продать лекарства с нарушениями были заблокированы в российских аптеках за первый год действия разрешительного режима на кассах. О результатах работы системы сообщил РИА «Новости» председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин.

Среди препаратов, которые не прошли проверку, около 300 тысяч упаковок имели истёкший срок годности. Всего механизм контроля начал применяться к лекарствам с 1 июня прошлого года и действует во всех аптечных организациях. Проверка проводится непосредственно во время покупки: кассовое оборудование обращается к данным системы маркировки и принимает решение о возможности реализации конкретной упаковки. Если препарат имеет ограничения на оборот, операция по его продаже блокируется.

Как отметил Дубин, отдельная категория таких случаев связана с решениями уполномоченных органов. Когда Минздрав или Росздравнадзор приостанавливают оборот определённого лекарства, его статус меняется в системе ещё до того, как препарат оказывается у покупателя. К началу июня таким способом была остановлена продажа около 12 миллионов упаковок.

А ранее фармацевт предупредил, что сильная жара, охватившая Евразию, может не только обострить хронические заболевания, но и превратить обычную аптечку в источник опасности. Особенно уязвимы препараты в ампулах: изменение цвета жидкости или выпадение осадка — явные признаки того, что их использовать нельзя. В каплях и сиропах вода испаряется, что приводит к увеличению концентрации действующего вещества и риску передозировки. Сладкие сиропы могут забродить, а мази и свечи теряют форму и расслаиваются.