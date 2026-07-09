ВОЗ: К 2050 году рак может затронуть 92% людей в мире, напрямую или через родных

К 2050 году ежегодно будет выявляться 35 млн новых случаев онкологии. Такие цифры содержатся в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сейчас на планете фиксируют около 20,6 млн заболеваний в год. Примерно 10 млн пациентов спасти не удаётся. Если не принять экстренных мер, показатель прироста превысит две трети.

Эксперты предупреждают, что миллионы больных лишены доступа к нужным препаратам. С этой проблемой мир столкнётся повсеместно: недуг разовьётся у каждого пятого жителя и затронет 92% людей напрямую или через близких.

Разрыв между странами огромен, отмечает ВОЗ. В государствах с высоким доходом до 94% граждан получают лекарства из перечня всемирной организации. Здесь 85% заболевших живут ещё минимум пять лет. В бедных регионах доступность терапии падает до 9%, а пятилетняя выживаемость не достигает и 30%. Кроме того, в 23 странах полностью отсутствует оборудование для лучевой терапии.

В 2024 году лидером по числу выявленных патологий стала Азия. На неё пришлось 10,3 млн случаев, то есть более половины мирового объёма. Там же зафиксировали 56,5% всех летальных исходов. На втором месте — Европа. Занимая лишь 9% населения Земли, она собрала 4 млн заболевших (21%).

Среди ключевых причин болезни авторы доклада выделяют курение и инфекции — по 15% каждая. Далее следуют употребление алкоголя (3%) и ожирение (2%). Чаще всего мужчины умирают от опухолей легких (23,1%), а женщины — от поражения груди (16,3%).