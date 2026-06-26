«Вычеркните эти строки»: Как пенсионерам сэкономить на коммуналке и получить все льготы

Вокруг льгот для пенсионеров при оплате жилищно-коммунальных услуг существует немало мифов. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал Life.ru, какие меры поддержки действительно предусмотрены законом и на чем можно законно сэкономить.

Главный принцип, на мой взгляд, такой: государство помогает, если коммуналка бьёт по карману, а управляющие компании не имеют права брать лишнего. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

По словам эксперта, пенсионеры могут рассчитывать на два вида помощи: льготы — скидки по статусу — и субсидии, которые предоставляются с учетом доходов семьи.

Компенсация расходов на оплату ЖКУ, как правило, в размере 50%, положена инвалидам I, II и III групп, семьям с детьми-инвалидами, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, «чернобыльцам» и другим гражданам, пострадавшим от радиации.

Кроме того, пенсионеры старшего возраста имеют право на компенсацию взносов за капитальный ремонт. С 70 лет возвращают 50% взноса, а с 80 лет предусмотрена полная компенсация. Однако если в квартире зарегистрирован трудоспособный родственник, например работающий сын или внук-студент, льготу по возрасту могут не предоставить.

Если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают допустимую долю дохода семьи, пенсионер может оформить субсидию. На федеральном уровне этот порог составляет 22%, однако в ряде регионов он ниже. Так, в Москве он составляет 10%, а в Санкт-Петербурге — 14%. Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего необходимо вновь подать заявление и подтвердить доходы.

Эксперт также советует внимательно изучать квитанции. Например, можно отказаться от оплаты радиоточки или коллективной телевизионной антенны, если ими никто не пользуется. Для этого необходимо подать заявление в управляющую организацию и оператору связи. Экономия может составить около 300 рублей в месяц.

«Строчка «Добровольное страхование» может часто мелькать в квитанциях. Вы имеете полное право её не оплачивать, так как это исключительно добровольная услуга. Это также может дать дополнительную экономию до 500 рублей в месяц», — заключил эксперт.

Ранее ФАС опровергла сообщения о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги произойдёт с 1 июля. Как пояснили в ведомстве, ежегодное повышение тарифов пройдёт с 1 октября, а уровень изменений не превысит показателей, установленных распоряжением правительства.