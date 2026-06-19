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19 июня, 12:24

Набиуллина допустила временное снижение инфляции из-за тарифов ЖКХ

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Годовая инфляция в России может временно снизиться после переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, летом в статистике не будет привычного скачка, связанного с повышением стоимости коммунальных услуг.

«В июле у нас не будет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в прошлом году, — их индексация перенесена на октябрь. Это означает, что годовая инфляция может временно немного снизиться за счет этого фактора, но это будет только перераспределение роста цен внутри года», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Таким образом, возможное замедление инфляции не будет означать устойчивого снижения ценового давления.

Рост, связанный с индексацией тарифов, просто проявится позднее — после повышения стоимости услуг осенью.

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Ранее ФАС опровергла сообщения о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги произойдёт с 1 июля. Как пояснили в ведомстве, ежегодное повышение тарифов пройдёт с 1 октября, а уровень изменений не превысит показателей, установленных распоряжением правительства.

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Марина Фещенко
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