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Регион
23 июня, 12:09

Госдума в I чтении приняла законопроект о квитанциях ЖКХ на «Госуслугах»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Квитанции за жильё и коммунальные услуги можно будет получать в личном кабинете на «Госуслугах». Соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании.

Эта мера — часть пакета поддержки федерального почтового оператора. Электронная доставка платёжек коснётся только тех, кто зарегистрирован на портале и не отказался от такого формата. В законопроекте уточняется, что подобная отправка будет признаваться надлежащей. Бумажные квитанции в этом случае выдавать дополнительно не станут.

Кроме того, по задумке авторов, банки не смогут брать с «Почты России» комиссию за приём электронных платёжных документов по ЖКУ.

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Незадолго до этого в правительстве доработали законопроект о поддержке «Почты России». Как заявил зампред правительства Дмитрий Григоренко, компания должна сохранить доступность базовых почтовых и социальных услуг во всех регионах, включая небольшие и отдалённые населённые пункты. По его словам, для примерно 30 млн жителей малых населённых пунктов «Почта России» остаётся важным элементом социальной инфраструктуры.

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Вероника Бакумченко
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