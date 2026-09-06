Смерть в побочках: Из аптек в России срочно изымают убийственный препарат

В России начали изымать из аптек и медицинских учреждений шесть серий контрастного препарата «Омнипак». Причина — риск попадания в организм пациентов металлических частиц, которые могут спровоцировать опасную закупорку сосудов, инсульт или даже смерть, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Росздравнадзор распорядился отозвать партии препарата производства ирландского подразделения компании GE HealthCare. «Омнипак» применяют при компьютерной томографии и других рентгенологических исследованиях для улучшения видимости сосудов, сердца и внутренних органов.

Об опасности весной предупредила Всемирная организация здравоохранения. Производитель подтвердил как минимум один случай обнаружения свободной металлической частицы в растворе.

Изъятию подлежит «Омнипак» с концентрацией 350 мг йода/мл во флаконах по 100 мл. Владельцам препарата предписано изолировать продукцию и вернуть производителю. Несмотря на отзыв, журналисты выяснили, что препарат в отдельных местах всё ещё доступен для заказа.

Ранее Life.ru рассказывал, какие лекарства и БАДы способны исказить результаты анализов и почему самостоятельно отменять назначенные препараты перед обследованием опасно. Массовая увлечённость БАДами может привести к плачевным резльтатам, тем более что зачастую россияне назначют их себе сами или по совету «из интернета», минуя врачей.