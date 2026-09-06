Российские учёные нашли в листьях облепихи соединение против раковых клеток

Листья обычной облепихи могут стать основой для будущих исследований в борьбе с онкологическими заболеваниями. Российские учёные обнаружили в них природное соединение казуариктин, которое в лабораторных условиях снижало активность раковых клеток.

Как сообщили в Минобрнауки РФ, специалисты ВНИИ лекарственных и ароматических растений изучили противоопухолевый потенциал вещества, содержащегося в листьях растения. Исследователи проверяли действие разных концентраций казуариктина на культивируемые клетки и оценивали их жизнеспособность с помощью нескольких методов.

Учёные установили, что метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от количества вещества и времени воздействия. По словам старшего научного сотрудника ВНИИ лекарственных и ароматических растений Елены Жничковой, полученные результаты позволяют рассматривать казуариктин как перспективное соединение для дальнейшего изучения.

«Мы зафиксировали, что вещество выступает как мощный ингибитор опухолевых клеток, что открывает путь к разработке средств по борьбе с раком», – отметила специалист.

При этом исследование пока находится на ранней стадии. В дальнейшем учёные планируют изучить цитотоксичность соединения, его антиоксидантные свойства и способность усваиваться организмом. Эти работы должны показать, сможет ли казуариктин стать основой для создания полноценного лекарственного препарата, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что даже самые современные методы лечения рака пока не дают стопроцентной гарантии. По словам врача-онколога, новые подходы, включая иммунотерапию, уже помогают некоторым пациентам дольше контролировать заболевание, однако универсального лекарства от всех видов опухолей не существует. Специалист отметил, что каждая опухоль имеет свои механизмы защиты, поэтому результаты исследований одного вида рака нельзя автоматически переносить на другие заболевания.