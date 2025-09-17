Владимир Путин
17 сентября, 10:15

В Приморском крае школьницы засунули второкласснице в рот туалетный ёршик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

В Приморском крае ученицы девятого класса надругались над второклассницей, засунув малышке в рот туалетный ёршик. Всё случилось в одной из школ города Спасск-Дальний, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Жестокий случай произошёл во время перемены, три старшеклассницы силой затащили восьмилетнюю девочку в туалет. Подростки душили малышку, не давая ей позвать на помощь, а после схватились за ёршик. Прекратить издевательства удалось только благодаря подругам пострадавшей, позвавшим взрослых.

Администрация школы не сообщила родителям девочки о произошедшем. Информация стала известна только после уроков. Мать второклассницы считает, что инцидент пытаются замять. Она уже обратилась в полицию и настаивает на отчислении старшеклассниц, мотивируя это необходимостью оградить её ребёнка от дальнейших контактов с ними.

Ранее Life.ru рассказал, что в Дагестане был задержан 24-летний житель Новолакского района. Его подозревают в сексуальном преступлении в отношении своей 5-летней соседки. В телефоне извращенца нашли главную улику — он снимал издевательства над ребёнком на видео.

Наталья Афонина
