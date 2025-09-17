В Приморском крае школьницы засунули второкласснице в рот туалетный ёршик

В Приморском крае ученицы девятого класса надругались над второклассницей, засунув малышке в рот туалетный ёршик. Всё случилось в одной из школ города Спасск-Дальний, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Жестокий случай произошёл во время перемены, три старшеклассницы силой затащили восьмилетнюю девочку в туалет. Подростки душили малышку, не давая ей позвать на помощь, а после схватились за ёршик. Прекратить издевательства удалось только благодаря подругам пострадавшей, позвавшим взрослых.

Администрация школы не сообщила родителям девочки о произошедшем. Информация стала известна только после уроков. Мать второклассницы считает, что инцидент пытаются замять. Она уже обратилась в полицию и настаивает на отчислении старшеклассниц, мотивируя это необходимостью оградить её ребёнка от дальнейших контактов с ними.