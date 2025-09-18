Дело завели после издевательств с ёршиком над 8-летней школьницей в Приморье
Прокуратура Приморского края взяла на контроль инцидент, произошедший в городе Спасске-Дальнем, где группа старшеклассников издевалась над восьмилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«Прокуратура города Спасска-Дальнего признала законным возбуждение органами внутренних дел уголовного дела по ст. 116 УК РФ (иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений)», — говорится в сообщении.
Надзорные органы взяли под пристальное наблюдение ход и итоги расследования данного уголовного дела. В данный момент расследование продолжается, в его рамках особое внимание будет уделено совершенствованию мер по предотвращению травли среди учащихся и созданию максимально безопасной образовательной среды в школе.
Напомним, в Приморье три девятиклассницы устроили расправу над второклассницей. Инцидент произошёл в школьной уборной на перемене: подростки затолкали туда восьмилетнюю девочку, стали её душить, а затем попытались затолкать ей в рот ёршик. Пресечь это смогли другие ученицы, которые позвали на помощь взрослых.